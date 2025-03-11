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Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ

Ольга Скоробогатова
Ольга Скоробогатова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение о назначении Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. Скоробогатова будет занимать этот пост как минимум до 9 июня 2027 года.

Как сказано в сообщении, Ольга Скоробогатова будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств банка, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Президент ВТБ Андрей Костин, комментируя назначение Скоробогатовой, выразил уверенность в ее способности внести значительный вклад в достижение стратегических целей банка, в том числе — в укрепление внешних связей.

«Наша философия — укреплять внешние связи и укрепляться самим, получая мультипликативный эффект и для государства, и для клиентов, и для партнеров. Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс ВТБ в достижении наших стратегических целей», — сказал Костин.

Скоробогатову выбрали кандидатом на пост первого зампреда ВТБ 19 февраля. В том же месяце о том, что Скоробогатова может стать первым зампредом ВТБ, писал «Коммерсантъ». По словам собеседника издания, консультации с ЦБ и сбор необходимых документов для назначения Скоробогатовой начались еще в конце января — начале февраля текущего года.

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