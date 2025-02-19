 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Кандидатом на пост первого зампреда ВТБ выбрали Ольгу Скоробогатову

Ольга Скоробогатова
Ольга Скоробогатова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наблюдательный совет ВТБ 10 марта 2025 года рассмотрит вопрос об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента —председателя правления банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ планируется вынести в повестку заседания наблюдательного совета 10 марта. Круг обязанностей будет определен после утверждения ее кандидатуры наблюдательным советом», — сообщили в пресс-службе.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в марте 2025 года Ольга Скоробогатова может занять должность первого зампреда ВТБ. Собеседники издания отмечали, что утверждение кандидатуры Скоробогатовой должно произойти на ближайшем заседании наблюдательного совета банка.

По словам собеседника издания, консультации с ЦБ и сбор необходимых документов для назначения Скоробогатовой начались еще в конце января — начале февраля текущего года.

Источники издания уточнили, что Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, вопросы, связанные с цифровыми проектами и развитие финтех-инноваций, а также за трансформацию международных расчетных систем. Также ожидается, что в структуре ВТБ появятся новые подразделения, ориентированные на эти задачи.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что включение Ольги Скоробогатовой в команду ВТБ станет значимым шагом для укрепления позиций банка.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Макрон отказался отправлять французские войска на Украину

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи

Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд

У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Центробанк ВТБ Ольга Скоробогатова новости РБК
Материалы по теме
Frank Media узнало о возможном назначении Скоробогатовой в ВТБ
Финансы
Первый заместитель Набиуллиной покинет Центробанк
Экономика
В МВФ подтвердили очную работу Юдаевой в США, несмотря на санкции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Лавров заявил, что поднимал в Эр-Рияде вопрос русской культуры на УкраинеПолитика, 14:35
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Российские виноделы объяснили повышение цен на вино в среднем на 10%Вино, 14:27
Strategy Майкла Сэйлора намерена привлечь еще $2 млрд на покупку биткоинаКрипто, 14:26
Лавров заявил об отходе отношений России и США «от края пропасти»Политика, 14:19
Полиция за год поймала 100 дропперов со стажемОбщество, 14:15
Против главы филиала «Росжилкомплекса» завели уголовное делоОбщество, 14:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Казахстан поговорит с Украиной из-за атаки на кубанскую станцию КТКПолитика, 14:11
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акцийИнвестиции, 14:07
Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». ФотогалереяСпорт, 14:03
Конкурент клуба Слуцкого за выход в плей-офф снялся с Лиги чемпионовСпорт, 14:00
Лавров не поддержал идею виз для мигрантов из постсоветских странПолитика, 13:52
Двое туристов пропали во время схода лавины в Северной ОсетииОбщество, 13:51
Детская саморегуляция: как научить ребенка контролировать свое поведениеPro, 13:46