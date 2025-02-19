Кандидатом на пост первого зампреда ВТБ выбрали Ольгу Скоробогатову

Ольга Скоробогатова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наблюдательный совет ВТБ 10 марта 2025 года рассмотрит вопрос об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента —председателя правления банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ планируется вынести в повестку заседания наблюдательного совета 10 марта. Круг обязанностей будет определен после утверждения ее кандидатуры наблюдательным советом», — сообщили в пресс-службе.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в марте 2025 года Ольга Скоробогатова может занять должность первого зампреда ВТБ. Собеседники издания отмечали, что утверждение кандидатуры Скоробогатовой должно произойти на ближайшем заседании наблюдательного совета банка.

По словам собеседника издания, консультации с ЦБ и сбор необходимых документов для назначения Скоробогатовой начались еще в конце января — начале февраля текущего года.

Источники издания уточнили, что Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, вопросы, связанные с цифровыми проектами и развитие финтех-инноваций, а также за трансформацию международных расчетных систем. Также ожидается, что в структуре ВТБ появятся новые подразделения, ориентированные на эти задачи.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что включение Ольги Скоробогатовой в команду ВТБ станет значимым шагом для укрепления позиций банка.