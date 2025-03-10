Банки пожаловались на злоупотребление самозапретом на выдачу кредитов

Некоторые россияне обращаются в банки и МФО за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах». Ряд игроков рынка расценивают практику как потребительский экстремизм

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане, добровольно установившие запрет на кредит, сами обращаются за займом. Опрошенные «Ведомостями» представители финансовых организаций не исключают, что таким образом россияне пытаются избежать необходимости возвращать заемные деньги. По их словам, они пользуются временной задержкой, когда они уже попросили установить самозапрет, а он еще не вступил в силу.

О злоупотреблении самозапретом на выдачу кредитов «Ведомостям» рассказали представители ВТБ, Почта Банка, «Займера», «Саммита», «Лайм-займа», «Мигкредита», Webbankir и ГК Eqvanta. Наибольшее количество обращений зафиксировали в «Займере»: до 200 случаев ежедневно. В Банке России сообщили, что по данным на 7 марта жалобы на подобные случаи ни от граждан, ни от финансовых организаций не поступали.

Гендиректор компании «Займер» Роман Макаров полагает, что тенденция оформлять самозапрет, а после обращаться за кредитом возникла из-за широкой информационной кампании вокруг предложенной Банком России функции. По его словам, преимущественно к такой схеме прибегают мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Они хотят на законных основаниях избежать необходимости возвращать взятые в кредит средства, считает Макаров.

Аналогичное мнение и у управляющего директора МФО «Лайм-займ» Олеси Киселевой. Такую практику она назвала «новым видом потребительского экстремизма». Граждане, которые злоупотребляют функцией самозапрета, хотят необоснованно обогатиться, полагает она. До появления в кредитной истории отметки о запрете и фактическим началом действия ограничения есть небольшой временной лаг, рассказывает Киселева. Им и пользуются некоторые клиенты, чтобы получить заемные средства, а потом отказываются возвращать их, ссылаясь на нарушения со стороны компании.

В то же время представитель «Мигкредита» допускает, что проблема могла возникнуть из-за малой информированности граждан о принципах работы самозапрета. Человек может снять ограничение, а после сразу оформить заявку на кредит, не учитывая, что до оформления займа должно пройти двое суток.

Оформить добровольный запрет на кредиты и займы через «Госуслуги» россияне могут с 1 марта. За первые пять дней работы сервиса, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), самозапрет на кредиты установили около 3,6 млн человек. При этом к 4 марта 6,5 тыс. граждан решили отказаться от этой функции.

Механизм был предложен Банком России для защиты граждан от мошенников. Запрет можно установить в своей кредитной истории, направив обращение в бюро кредитных историй, банк или МФО. Он распространяется только на потребительские кредиты и займы, но не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.