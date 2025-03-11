Воробьев: при атаке дронов в Раменском повреждены семь квартир

Воробьев рассказал о повреждениях в Раменском после атаки дронов

Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram

В подмосковном Раменском в ходе атаки украинских беспилотников семь квартир получили повреждения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Обломки дронов повредили квартиры с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе. Некоторых жителей комплекса эвакуировали.

«Эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте», — написал Воробьев.

Ряд местных жителей разместили в гимназии неподалеку, некоторые уехали к родственникам.

По словам Воробьева, об ударах БПЛА сообщили в более чем десяти городах области, в том числе в Серпухове, Бронницах, Котельниках, Электростали.

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и область началась ранним утром 11 марта.

Средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице 69 дронов. В результате атаки погиб один человек, трое жителей городов Видное и Домодедово получили ранения. Аэропорты столицы приостановили прием и отправку рейсов. В Домодедово также сообщили о приостановке движения поездов в Москву и Подмосковье и возгорании на парковке предприятия «Мираторг».