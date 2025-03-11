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Военная операция на Украине ,  
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В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Ограничения сняты в 8:55.

Прием и отправка самолетов были приостановлены в 4:44 мск для обеспечения безопасности полетов.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Также полеты были приостановлены в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Над территорией России за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Российские военные отбили в ночь на 11 марта самую массированную атаку украинских дронов по Москве, указывал мэр столицы Сергей Собянин.

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Шереметьво БПЛА дроны Удары
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