В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Ограничения сняты в 8:55.

Прием и отправка самолетов были приостановлены в 4:44 мск для обеспечения безопасности полетов.

Также полеты были приостановлены в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Над территорией России за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Российские военные отбили в ночь на 11 марта самую массированную атаку украинских дронов по Москве, указывал мэр столицы Сергей Собянин.