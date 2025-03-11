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В Шереметьево и Внуково приостановили полеты на фоне атаки дронов

Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы «для обеспечения безопасности полетов», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Также на прием и выпуск самолетов закрыли Внуково.

Ограничения ввели с 4:40 мск. Ранее полеты приостановили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковском.

За ночь силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону в Москвы, сообщал мэр Сергей Собянин.

Материал дополняется.

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