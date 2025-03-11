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Военная операция на Украине ,  
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Захарова указала, что атака БПЛА на Москву совпала с визитом генсека ОБСЕ

Сюжет
Военная операция на Украине
Феридун Синирлиоглу
Феридун Синирлиоглу (Фото: Jonathan Borg / XinHua / Global Look Press)

Атака беспилотников на Москву произошла в день визита в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это не первый визит зарубежной делегации, который сопровождается ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнила дипломат. «Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ», — написала Захарова.

По мнению представителя ведомства, «спонсоры Зеленского» лишили ОБСЕ первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе. Организацию превратили в «говорильню», считает Захарова.

Ранее МИД сообщил, что Синирлиоглу посетит Москву 10–12 марта. 11 марта он проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа дронов ВСУ над Россией
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 11 марта российские военные перехватили рекордное число беспилотников в российских регионах. Средства ПВО сбили 337 БПЛА, большинство из них уничтожили в Курской области. 91 дрон сбили над Московской областью. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу уничтожили 74 БПЛА.

При падении обломков в Домодедово погиб сотрудник «Мираторга», пострадали жители нескольких подмосковных городов.

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Теги
Персоны
Военная операция на Украине Мария Захарова ОБСЕ Москва
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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