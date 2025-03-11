В Белгородской области 36 поселений остались без света после атаки дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по нескольким районам Белгородской области с использованием дронов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — говорится в соообщении.

В поселке Красная Яруга беспилотник повредил линию электропередачи, в результате чего без света остались 36 населенных пунктов Краснояружского района, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района.

В Белгородском районе в поселке Майский повреждены кровли двух частных домов. В селе Нечаевка взрывное устройство, сброшенное с дрона, выбило окна и повредило фасад. В поселке Малиновка беспилотник пробил крышу жилого дома.

В городе Валуйки удар дрона вызвал пожар в жилом доме, который удалось ликвидировать. Также повреждены два дома и два автомобиля.

Атаки посредством сброса взрывных устройств с беспилотника были зафиксированы в селах Доброе Грайворонского округа и Муром Шебекинского округа. В результате атаки были разрушены кровли частных домов и повреждены автомобили.

Информация о последствиях уточняется.

В ночь на 11 марта системы ПВО уничтожили десятки беспилотников, приближавшихся к столице. Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА по состоянию на 6:42 мск достигло 65. В результате падения обломков на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля жилого дома.

Часть дронов была сбита в районах Раменское и Домодедово. В связи с угрозой атаки в аэропортах Жуковский и Домодедово временно ограничили полеты.

Атаки беспилотников также были зафиксированы в Тульской и Рязанской областях.