 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области 36 поселений остались без света после атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по нескольким районам Белгородской области с использованием дронов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — говорится в соообщении.

В поселке Красная Яруга беспилотник повредил линию электропередачи, в результате чего без света остались 36 населенных пунктов Краснояружского района, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района.

В Белгородском районе в поселке Майский повреждены кровли двух частных домов. В селе Нечаевка взрывное устройство, сброшенное с дрона, выбило окна и повредило фасад. В поселке Малиновка беспилотник пробил крышу жилого дома.

В городе Валуйки удар дрона вызвал пожар в жилом доме, который удалось ликвидировать. Также повреждены два дома и два автомобиля.

Атаки посредством сброса взрывных устройств с беспилотника были зафиксированы в селах Доброе Грайворонского округа и Муром Шебекинского округа. В результате атаки были разрушены кровли частных домов и повреждены автомобили.

Информация о последствиях уточняется.

Средства РЭБ подавили беспилотник в Тульской области
Политика

В ночь на 11 марта системы ПВО уничтожили десятки беспилотников, приближавшихся к столице. Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА по состоянию на 6:42 мск достигло 65. В результате падения обломков на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля жилого дома.

Часть дронов была сбита в районах Раменское и Домодедово. В связи с угрозой атаки в аэропортах Жуковский и Домодедово временно ограничили полеты.

Атаки беспилотников также были зафиксированы в Тульской и Рязанской областях.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Рязанью
Политика
Над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько беспилотников
Политика
Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Экс-президента Филиппин Дутерте задержали в аэропортуПолитика, 07:44
В Белгородской области 36 поселений остались без света после атаки дронаПолитика, 07:34
В Домодедово сообщили о приостановке движения поездов в МосквуПолитика, 07:33
В Подмосковье человек погиб в результате атаки дроновПолитика, 07:31
Банки втрое нарастили продажи ипотечных долгов коллекторамФинансы, 07:30
В Видном и Домодедово рассказали о последствиях атаки дроновПолитика, 07:23
В Шереметьево и Внуково приостановили полеты на фоне атаки дроновОбщество, 07:17
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69Политика, 07:12
Тщетный зов. Почему релоканты не вернутся после заключения мираPro, 07:00
С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской АравииПолитика, 07:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 06:56
Пропалестинские хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на XПолитика, 06:54
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 65Общество, 06:42
Администрация Трампа запустила приложение для «самодепортации» мигрантовПолитика, 06:30