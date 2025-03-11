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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 33

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
ПВО сбила еще семь дронов на подлете к Москве, общее число уничтоженных дронов превысило 30

Уничтожены еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин.

До этого менее чем за час ПВО отразила атаку 26 дронов, рассказывал он. Часть сбили в Раменском городском округе и в округе Домодедово.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

На подлете к Москве сбили еще 15 дронов
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Аэропорты Жуковский и Домодедово временно остановили работу, также ограничения введены в Ярославле и Нижнем Новгороде, сообщили в Росавиации.

Об отражении атак этой ночью сообщили также в Тульской и Рязанской областях.

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Сергей Собянин Москва беспилотники дроны Подмосковье
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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