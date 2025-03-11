Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 33

ПВО сбила еще семь дронов на подлете к Москве, общее число уничтоженных дронов превысило 30

Уничтожены еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин.

До этого менее чем за час ПВО отразила атаку 26 дронов, рассказывал он. Часть сбили в Раменском городском округе и в округе Домодедово.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Аэропорты Жуковский и Домодедово временно остановили работу, также ограничения введены в Ярославле и Нижнем Новгороде, сообщили в Росавиации.

Об отражении атак этой ночью сообщили также в Тульской и Рязанской областях.