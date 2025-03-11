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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Рязанью

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по беспилотникам над территорией Рязани, сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Предварительно пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены», — говорится в сообщении.

Информации о количестве беспилотников нет.

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В ночь на 11 марта системы ПВО отразили атаку 26 беспилотников на Москву. Сначала было ликвидировано 11 беспилотников в Раменском городском округе и в Домодедово, затем мэр столицы Сергей Собянин сообщил о новой волне атаки беспилотников. Было уничтожено еще пять дронов, а вскоре после этого — еще десять.

На фоне атаки беспилотников в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты.

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Теги
Павел Малков ПВО Рязань беспилотники Военная операция на Украине
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