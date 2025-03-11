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Общество ,  
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В Воркуте после пожара на шахте «Заполярная-2» эвакуировали 290 человек

В Воркуте после возгорания на угольной шахте «Заполярная-2» из двух блоков предприятия эвакуировали 290 горняков. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба МЧС Республики Коми.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают 30 специалистов и семь единиц техники МЧС.

Как сообщает региональное управление Ростехнадзора, в ходе проведенной проверки на шахте «Заполярная-2» были выявлены нарушения. В горной выработке обнаружили неисправную систему взрывозащитного орошения проходческого комбайна. Эксплуатацию оборудования приостановили из-за угрозы жизни и здоровью шахтеров. Материалы проверки переданы в суд.

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Фото:Martin Divisek / Epa / ТАСС

4 марта на шахте «Воркутинская» произошло отслоение пород кровли, что привело к повреждению двух дегазационных скважин.

Газоаналитическая система «Микон» зафиксировала превышение допустимого уровня метана. Работы в шахте приостановили, горняков подняли на поверхность. По данным компании, пострадавших нет.

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Теги
Воркута шахта возгорание Республика Коми эвакуация
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