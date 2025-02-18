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Общество ,  
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В Казахстане нашли тела всех семерых погибших в шахте горняков

Фото: Martin Divisek / Epa / ТАСС
Фото: Martin Divisek / Epa / ТАСС

Спасатели нашли тело седьмого горняка, погибшего при обрушении шахты в Казахстане, сообщило МЧС страны.

«Было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Тела всех семерых шахтеров подняли на поверхность и передали полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Обрушение горной породы произошло 17 февраля на руднике «Жомарт», принадлежащем ТОО «Корпорация Казахмыс». Для расследования трагедии власти страны создали госкомиссию. Компания окажет материальную помощь семьям погибших.

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Теги
Казахстан обрушение шахты погибшие МЧС
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