В Казахстане нашли тела всех семерых погибших в шахте горняков
Спасатели нашли тело седьмого горняка, погибшего при обрушении шахты в Казахстане, сообщило МЧС страны.
«Было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.
Тела всех семерых шахтеров подняли на поверхность и передали полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Обрушение горной породы произошло 17 февраля на руднике «Жомарт», принадлежащем ТОО «Корпорация Казахмыс». Для расследования трагедии власти страны создали госкомиссию. Компания окажет материальную помощь семьям погибших.
Читайте РБК в Telegram.
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской