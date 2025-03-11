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В Финляндии на АЭС «Олкилуото» произошла утечка теплоносителя

В Финляндии на атомной электростанции «Олкилуото-3» (OL3) произошла утечка около 100 куб. м теплоносителя. Об этом сообщила пресс-служба оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).

Утечка произошла 7 марта во время проведения планового технического обслуживания. Причиной стала ошибка персонала — один из люков бассейна реактора не был полностью закрыт. По информации TVO, последствия удалось минимизировать благодаря оперативным действиям

«Теплоноситель, вытекший в контейнмент, поступил в дренажную систему пола, предназначенную для сбора и отвода таких утечек. Радиоактивные сточные воды будут обработаны в соответствии с установленными процедурами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Контейнмент — устройство, обеспечивающее радиационную безопасность при аварийных ситуациях на АЭС. Предотвращает выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

Как сообщили в TVO, инцидент не представлял угрозы для персонала, окружающей среды или работы станции. Компания начала расследование инцидента. Работы по ежегодному обслуживанию станции продолжаются по графику, завершение работ планируется в начале мая. 

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В июне 2024 года на шестом энергоблоке АЭС «Козлодуй» в Болгарии зафиксировали утечку радиоактивной воды объемом 8 куб м. Инцидент произошел в герметичном помещении реакторного отделения. По словам исполнительного директора станции Валентина Николова, утечка не представляла угрозы ни для персонала, ни для окружающей среды. Причиной происшествия стала ошибка оператора.

Радиоактивная вода попала на теплоизоляцию оборудования, однако ситуация не потребовала экстренного информирования Агентства ядерного контроля Болгарии. Тем не менее, руководство станции передало отчет о случившемся в надзорные органы.

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Теги
Финляндия АЭС энергоблок утечка
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