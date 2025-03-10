На остановленной японской АЭС «Касивадзаки-Карива» произошло задымление

АЭС «Касивадзаки-Карива» (Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images)

В здании шестого энергоблока остановленной японской АЭС «Касивадзаки-Карива» произошло задымление, сообщает NHK.

Tokyo Electric Power Company, владеющая АЭС, потушила возгорание. По ее данным, дым шел из помещения пульта управления. Поскольку панель управления сгорела, расследованием инцидента занялась пожарная служба.

Никто не пострадал, изменения уровня радиации вокруг АЭС также не произошло, отметил телеканал.

Шестой энергоблок АЭС «Касивадзаки-Карива» остановили после плановой проверки в марте 2012 года. Tokyo Electric Power Company намерена перезапустить его.

Ранее в этом месяце на атомной электростанции «Мааньшань», расположенной на юге Тайваня, также вспыхнул огонь. Пожар потушили, и он не повлиял на выработку электричества, поскольку произошел в 50 м от оборудования, уточнила Taiwan Power Company (Taipower).