На АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды
В герметичном помещении шестого блока АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды объемом 8 кубометров, заявил исполнительный директор атомной станции Валентин Николов, передает BTV.
«Все уже убрано, опасности нет ни для людей на станции, ни для окружающей среды. Речь идет о человеческой ошибке», — сказал он и заверил, что виновника отстранили от работы.
Вода попала на теплоизоляцию, подобные происшествия не требуют уведомлений в адрес болгарского Агентства ядерного контроля, однако ведомству все равно направили отчет, продолжил Николов. По его словам, это не первая подобная авария, но пока люди не переживали и в этом не было необходимости.
«Козлодуй» — единственная атомная электростанция в Болгарии и крупнейший производитель электроэнергии в стране, который обеспечивает свыше трети болгарского производства электроэнергии в год.
АЭС находится в 200 км от Софии, ее ввели в эксплуатацию в 1974 году, всего изначально действовали шесть энергоблоков, работа первых четырех была прекращена в 2000-х, когда Болгария вступала в ЕС, еще два прошли модернизацию и продолжают эксплуатироваться.
«Завод работает на 100%, работает отлично. В настоящее время действуют две системы — российская и американская. Оба дают все данные, что это нормально», — подчеркнул Николов.
Он опроверг оценку утечки, представленной физиком-атомщиком, профессором Георгием Кашиевым, который накануне первым сообщил об аварии и заявил, что вытекло 30 кубометров радиоактивной воды, очистка будет трудной. Он выразил недоумение, как было допущено такое происшествие, и хотя риска для окружающей среды и населения нет, существует опасность для работников АЭС.
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