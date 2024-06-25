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На АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды

Утечка не представляет опасности для окружающих, ее уже устранили, заверило руководство единственной в Болгарии АЭС. Датчики из России и США не фиксируют нарушений
АЭС &laquo;Козлодуй&raquo;
АЭС «Козлодуй» (Фото: rosatom.ru)

В герметичном помещении шестого блока АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды объемом 8 кубометров, заявил исполнительный директор атомной станции Валентин Николов, передает BTV.

«Все уже убрано, опасности нет ни для людей на станции, ни для окружающей среды. Речь идет о человеческой ошибке», — сказал он и заверил, что виновника отстранили от работы.

Вода попала на теплоизоляцию, подобные происшествия не требуют уведомлений в адрес болгарского Агентства ядерного контроля, однако ведомству все равно направили отчет, продолжил Николов. По его словам, это не первая подобная авария, но пока люди не переживали и в этом не было необходимости.

«Козлодуй» — единственная атомная электростанция в Болгарии и крупнейший производитель электроэнергии в стране, который обеспечивает свыше трети болгарского производства электроэнергии в год.

АЭС находится в 200 км от Софии, ее ввели в эксплуатацию в 1974 году, всего изначально действовали шесть энергоблоков, работа первых четырех была прекращена в 2000-х, когда Болгария вступала в ЕС, еще два прошли модернизацию и продолжают эксплуатироваться.

«Завод работает на 100%, работает отлично. В настоящее время действуют две системы — российская и американская. Оба дают все данные, что это нормально», — подчеркнул Николов.

Он опроверг оценку утечки, представленной физиком-атомщиком, профессором Георгием Кашиевым, который накануне первым сообщил об аварии и заявил, что вытекло 30 кубометров радиоактивной воды, очистка будет трудной. Он выразил недоумение, как было допущено такое происшествие, и хотя риска для окружающей среды и населения нет, существует опасность для работников АЭС.

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