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Общество ,  
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Один человек погиб при пожаре в Новой Москве

Один человек погиб при пожаре в деревне Мамыри в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Вечером 10 марта загорелось двухэтажное административное здание на 150 кв.м, затем площадь горения выросла до 500 кв.м. На место прибыли 62 специалиста и 15 единиц техники, спасатели эвакуировали из здания семь человек.

По состоянию на 23:05 по мск пожар локализован.

В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека
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В Москве 10 марта произошел пожар в административном здании в районе Павелецкого вокзала. Возгорание началось на третьем этаже разноуровневого строения на улице Дербеневская, дом 20.

Пожарные спасли четырех человек с помощью специальных устройств. Один из пострадавших получил травмы, выпрыгнув из окна на тент, развернутый рабочими. Площадь возгорания составила 40 кв. м, пожар потушили. Очевидцы сообщали, что внутри горящего здания оставались люди, которые звали на помощь. В строении размещались офисные помещения и несколько магазинов.

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