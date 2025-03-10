Возле Павелецкого вокзала загорелось здание

В районе Павелецкого вокзала загорелось административное здание на реконструкции, площадь пожара составила 40 кв. м, его потушили. Спасены четыре человека. Один человек пострадал, выпрыгнув из окна горящего здания

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В центре Москвы, в районе Павелецкого вокзала, загорелось здание по адресу улица Дербеневская, дом 20. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на третьем этаже разноуровневого здания, которое находится на реконструкции.

С помощью спасательных устройств пожарные спасли трех человек, уточнили в ведомстве.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что в горящем здании остались люди, они просят о помощи. Канал публикует видео, где видно, как мужчина прыгает из окна, откуда валит дым, на подготовленный работниками стройки тент.

Площадь пожара МЧС не уточнило. По данным Mash, возгорание локализовали на 40 кв. м. Телеграм-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на оперативные службы сообщает, что пожар потушили. По данным канала, спасавшийся от огня рабочий получил травмы.

Позднее МЧС подтвердило, что пожар ликвидирован на площади 40 кв. м, и сообщило еще об одном спасенном. Ведомство добавило, что один человек пострадал, его госпитализировали.

В загоревшемся здании находятся офисные помещения и несколько магазинов.

Неделей ранее загорелось двухэтажное административное здание с кофейнями и магазинами на Спартаковской площади в центре Москвы. Огонь распространился на 100 кв. м, перед тем как его локализовали и потушили.