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В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека

В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека
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В подмосковной деревне Высоково, расположенной в Чеховском городском округе, на пожаре погибли четыре человека, сообщило управление МЧС по Московской области.

Пожар произошел в тепличном комплексе, площадь возгорания составила 1050 кв. м.

В тушении огня приняли участие 22 сотрудника спасательного ведомства.

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Несколькими днями ранее, 7 марта, пожар на площади 1,6 кв. м произошел на складе с палетами в подмосковном городе Химки. Как сообщали в МЧС, там на площади 800 кв. м обрушилась кровля. Огонь удалось потушить примерно через два часа.

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Теги
Московская область пожар МЧС
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