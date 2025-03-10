В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли четыре человека

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В подмосковной деревне Высоково, расположенной в Чеховском городском округе, на пожаре погибли четыре человека, сообщило управление МЧС по Московской области.

Пожар произошел в тепличном комплексе, площадь возгорания составила 1050 кв. м.

В тушении огня приняли участие 22 сотрудника спасательного ведомства.

Несколькими днями ранее, 7 марта, пожар на площади 1,6 кв. м произошел на складе с палетами в подмосковном городе Химки. Как сообщали в МЧС, там на площади 800 кв. м обрушилась кровля. Огонь удалось потушить примерно через два часа.