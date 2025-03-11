 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Раде предложили поставить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону

Памятник Джорджу Вашингтону в Нью-Йорке, США
Памятник Джорджу Вашингтону в Нью-Йорке, США (Фото: Stefan Auth / imagebroker.com / Global Look Press)

На Украине группа из пяти депутатов внесла в Верховную раду проект постановления, предполагающий установку в Киеве монумента в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента Украины.

«Проект постановления о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве», — говорится в карточке законопроекта. Его внесли в парламент 10 марта.

Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров с Украиной в Джидде
Политика
Дональд Трамп

На Украине продолжается снос памятников, связанных с Россией и СССР. Например, памятник Петру I в прошлом месяце снесли в Полтаве, а в Кривом Роге Днепропетровской области в ноябре убрали памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Также в конце прошлого года на Аллее городов-героев в Киеве демонтировали таблички с упоминанием Москвы, Ленинграда и Минска.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Верховная рада Украины США президент памятник Киев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
В Киеве сработала ПВО, в Одессе после взрыва загорелся резервуарПолитика, 01:38
Один человек погиб при пожаре в Новой МосквеОбщество, 01:25
Маск допустил причастность Украины к масштабной кибератаке на соцсеть XПолитика, 01:05
Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения за суткиТехнологии и медиа, 00:35
Bloomberg узнал о визите в Москву посланника Трампа для встречи с ПутинымПолитика, 00:29
В Раде предложили поставить в Киеве памятник Джорджу ВашингтонуПолитика, 00:24
Рубио назвал «многообещающим» план Украины о прекращении огняПолитика, 00:16
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Число жертв удара по ТЦ в Курской области выросло до четырехПолитика, 00:12
Социологи оценили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в РоссииЭкономика, 00:00
Захарова после заявления Дании о миротворцах напомнила о ГренландииПолитика, 10 мар, 23:56
СК завел дело о теракте после удара по торговому центру в Курской областиПолитика, 10 мар, 23:37
Артемия Лебедева оштрафовали на ₽40 тыс. за пост о мощах святыхОбщество, 10 мар, 23:31
Сирийский лидер заявил о желании сохранить стратегические связи с РоссиейПолитика, 10 мар, 23:02
Блинкену и Салливану аннулировали доступ к секретной информацииПолитика, 10 мар, 22:55