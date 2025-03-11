В Раде предложили поставить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону
На Украине группа из пяти депутатов внесла в Верховную раду проект постановления, предполагающий установку в Киеве монумента в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента Украины.
«Проект постановления о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве», — говорится в карточке законопроекта. Его внесли в парламент 10 марта.
На Украине продолжается снос памятников, связанных с Россией и СССР. Например, памятник Петру I в прошлом месяце снесли в Полтаве, а в Кривом Роге Днепропетровской области в ноябре убрали памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Также в конце прошлого года на Аллее городов-героев в Киеве демонтировали таблички с упоминанием Москвы, Ленинграда и Минска.
Читайте РБК в Telegram.