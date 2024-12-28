В Киеве с Аллеи городов-героев убрали упоминания Москвы и Минска
На Аллее городов-героев в Киеве демонтировали таблички с упоминанием Москвы, Ленинграда и Минска, сообщила пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Кроме того, на мемориале провели демонтаж изображений советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
В музее отметили, что демонтаж провели после исследования специалистов Национального реставрационного центра. Эксперты установили необходимость демонтажа конструкций для проведения реставрации. Когда элементы вернут обратно, в музее не уточнили.
Аллею построили к 30-летию победы над нацистской Германией. Она проходит от Лаврской улицы к памятнику на могиле Неизвестного солдата. На бордюре вдоль аллеи бронзовыми буквами выложены названия 12 городов-героев.
Массовый снос памятников российским и советским деятелям продолжается на Украине с 2015 года. После начала российской военной операции в стране создали специальный совет по дерусификации и декоммунизации, а в мае 2023 года приняли закон, упрощающий демонтаж памятников.
В начале декабря в городе Павлограде демонтировали танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), установленный в качестве памятника его создателю — советскому конструктору Жозефу Котину. Танк стоял на въезде в город. Он весил около 50 т, для его демонтажа потребовалось пригнать специальный кран из Днепра.
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