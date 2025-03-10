В Киеве отменили эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги
Киев, Украина
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поручил прекратить эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Распоряжение об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Как анонсировал ранее — дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке», — добавил Ткаченко.
В документе, опубликованном Ткаченко, также сказано, что эвакуация личных автомобилей может быть осуществлена в случае, если они препятствуют движению общественного транспорта, спасательной и военной техники и машин скорой помощи.
В то же время, по сообщению агентства «Интерфакс Украина», в Киевской городской государственной администрации (КГГА) утверждают, что с начала действия военного положения на Украине такая эвакуация не производится. Представитель КГГА Константин Усов отметил, что во время воздушной тревоги инспекция по парковке не осуществляет эвакуацию транспортных средств, а также не выносит постановления о нарушении правил дорожного движения.
В последний раз городская военная администрация Киева объявляла воздушную тревогу в ночь на 10 марта. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.