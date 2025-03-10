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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве отменили эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги

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Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поручил прекратить эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Распоряжение об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Как анонсировал ранее — дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке», — добавил Ткаченко.

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В документе, опубликованном Ткаченко, также сказано, что эвакуация личных автомобилей может быть осуществлена в случае, если они препятствуют движению общественного транспорта, спасательной и военной техники и машин скорой помощи.

В то же время, по сообщению агентства «Интерфакс Украина», в Киевской городской государственной администрации (КГГА) утверждают, что с начала действия военного положения на Украине такая эвакуация не производится. Представитель КГГА Константин Усов отметил, что во время воздушной тревоги инспекция по парковке не осуществляет эвакуацию транспортных средств, а также не выносит постановления о нарушении правил дорожного движения.

В последний раз городская военная администрация Киева объявляла воздушную тревогу в ночь на 10 марта. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киев Украина Военная операция на Украине Воздушная тревога
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