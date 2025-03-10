В Киеве отменили эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги

Киев, Украина (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поручил прекратить эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Распоряжение об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Как анонсировал ранее — дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке», — добавил Ткаченко.

