Трансляцию Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ

Виды Киева (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Трансляцию информационного агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, во вторник, 4 марта, агентство начало трансляцию без запроса разрешения на это.

«[Мы] обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

В прошлый раз британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с площади Независимости в центре Киева 18 февраля. Журналисты установили камеру на крыше гостиницы «Украина», однако потом остановили эфир по требованию властей. Ткаченко тогда заявил, что трансляцию прекратили из соображений безопасности.

На Украине в условиях военных действий установлены ограничения для граждан, в частности на фото- и видеосъемку. Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности.