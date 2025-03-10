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Путин повторно продлил срок госслужбы заместителю Лаврова
Путин повторно продлил срок госслужбы заместителю Лаврова Грушко
Александр Грушко
Владимир Путин повторно продлил на год срок государственной службы Александру Грушко — заместителю министра иностранных дел Сергея Лаврова. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение президента связано с тем, что дипломат уже превысил установленный предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Он составляет 65 лет. Сейчас Грушко 69 лет.
Александр Грушко занимается вопросами отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО. За время работы во внешнеполитическом ведомстве трудился в том числе постпредом при НАТО (в 2012–2018 годах).
Путин уже продлял срок госслужбы для Грушко и для другого заместителя Лаврова — Михаила Богданова в апреле 2023 года.
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