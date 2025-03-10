Путин повторно продлил срок госслужбы заместителю Лаврова

Александр Грушко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Владимир Путин повторно продлил на год срок государственной службы Александру Грушко — заместителю министра иностранных дел Сергея Лаврова. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение президента связано с тем, что дипломат уже превысил установленный предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Он составляет 65 лет. Сейчас Грушко 69 лет.



Александр Грушко занимается вопросами отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО. За время работы во внешнеполитическом ведомстве трудился в том числе постпредом при НАТО (в 2012–2018 годах).

Путин уже продлял срок госслужбы для Грушко и для другого заместителя Лаврова — Михаила Богданова в апреле 2023 года.