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Политика ,  
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Путин повторно продлил срок госслужбы заместителю Лаврова

Путин повторно продлил срок госслужбы заместителю Лаврова Грушко
Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Владимир Путин повторно продлил на год срок государственной службы Александру Грушко — заместителю министра иностранных дел Сергея Лаврова. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение президента связано с тем, что дипломат уже превысил установленный предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Он составляет 65 лет. Сейчас Грушко 69 лет.

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Александр Грушко занимается вопросами отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО. За время работы во внешнеполитическом ведомстве трудился в том числе постпредом при НАТО (в 2012–2018 годах).

Путин уже продлял срок госслужбы для Грушко и для другого заместителя Лаврова — Михаила Богданова в апреле 2023 года.

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дипломат, политик, Министр иностранных дел России
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