Путин продлил срок госслужбы для двух заместителей Лаврова

Владимир Путин продлил срок госслужбы для замминистра иностранных дел Богданова и Грушко

Владимир Путин продлил на год срок государственной службы двум заместителям министра иностранных дел Сергея Лаврова — Михаилу Богданову и Александру Грушко. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение президента связано с тем, что оба дипломата уже превысили установленный предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Он составляет 65 лет. Грушко 67 лет, Богданову — 70.

Михаил Богданов курирует вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями. За свою карьеру в МИД России он работал в том числе послом в Израиле.

Александр Грушко занимается вопросами отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО. За время работы во внешнеполитическом ведомстве трудился в том числе постпредом при НАТО (в 2012–2018 годах).