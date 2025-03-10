На Украине включили онлайн-сервис «Электронная конопля»

Онлайн-сервис «Электронная конопля» начал работать на Украине 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики страны.

«Основная цель системы — совершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что система позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли, что должно привлечь предпринимателей в эту сферу. Сервис также будет способствовать формированию объективной статистики и аналитических данных по отрасли, добавили там.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. По данным Минздрава страны, препараты смогут получать пациенты с хронической или нейропатической болью и/или спастичностью (состояние повышенного тонуса мышц, которое приводит к различным двигательным нарушениям).