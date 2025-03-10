В США заявили о стремлении ускорить поставки оружия на Тайвань

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США предпринимают усилия по ускорению поставок оружия на Тайвань, заявил Реймонд Грин, который занимает пост директора тайбэйского представительства Американского института на Тайване (де-факто является посольством США на острове). Об этом сообщает Bloomberg. Агентство цитирует интервью Грина, которое он дал тайваньской газете Liberty Times.

«Мы активно работаем над ускорением сроков поставок, особенно оборудования, связанного с асимметричными военными действиями, поскольку это особенно важно для обороны Тайваня. Если конфликт на Украине закончится, ожидается, что мы снова сосредоточимся на оборонных нуждах острова», — сказал Грин.

В публикации Liberty Times не указано, когда было взято интервью. Bloomberg предполагает, что заявление де-факто посла должно «успокоить» администрацию Тайваня, после того как США приостановили поставку военной помощи Украине.

Отвечая на вопрос о комментариях Грина в понедельник на регулярном брифинге для прессы в Пекине, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что ее страна выступает против «продажи США оружия Тайваню». Она подчеркнула, что тайваньский вопрос представляет «ключевой интерес» для Пекина, и призвала США «прекратить провокации в Тайваньском проливе».



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