 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В США заявили о стремлении ускорить поставки оружия на Тайвань

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США предпринимают усилия по ускорению поставок оружия на Тайвань, заявил Реймонд Грин, который занимает пост директора тайбэйского представительства Американского института на Тайване (де-факто является посольством США на острове). Об этом сообщает Bloomberg. Агентство цитирует интервью Грина, которое он дал тайваньской газете Liberty Times.

«Мы активно работаем над ускорением сроков поставок, особенно оборудования, связанного с асимметричными военными действиями, поскольку это особенно важно для обороны Тайваня. Если конфликт на Украине закончится, ожидается, что мы снова сосредоточимся на оборонных нуждах острова», — сказал Грин.

В публикации Liberty Times не указано, когда было взято интервью. Bloomberg предполагает, что заявление де-факто посла должно «успокоить» администрацию Тайваня, после того как США приостановили поставку военной помощи Украине.

Отвечая на вопрос о комментариях Грина в понедельник на регулярном брифинге для прессы в Пекине, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что ее страна выступает против «продажи США оружия Тайваню». Она подчеркнула, что тайваньский вопрос представляет «ключевой интерес» для Пекина, и призвала США «прекратить провокации в Тайваньском проливе».

WSJ рассказала об опасениях союзников США в Азии
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Как отмечает Bloomberg, Тайвань зависит от поддержки США, особенно если Пекин захочет силой вернуть остров под свой контроль.

Министр финансов США Скотт Бессент 8 марта сообщил об уверенности президента США Дональда Трампа в том, что Китай не вторгнется на Тайвань, пока страну возглавляет Си Цзиньпин. Оценка прозвучала на следующий день после того, как глава китайского МИДа Ван И пообещал, что объединение с Тайванем не остановить, а попытки сдерживать Китай насчет острова «обречены на провал».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Армия США Тайвань Китай Дональд Трамп военная помощь
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Бывший вице-президент предупредил Трампа о ядерной гонке из-за Тайваня
Политика
Telegraph рассказала о строительстве Китаем барж для десанта на Тайвань
Политика
Власти Тайваня сообщили, что семь самолетов Китая вошли в зону их ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Небензя подтвердил координацию между Россией и США по сирийскому вопросуПолитика, 17:57
На Украине включили онлайн-сервис «Электронная конопля»Экономика, 17:53
В Пулково изъяли 107 контрабандных живых омаров на ₽700 тыс.Общество, 17:51
«Hyundai и Toyota — первые». Все о возвращении западных брендов в РоссиюАвто, 17:48
Курс юаня впервые с конца февраля упал ниже ₽12Инвестиции, 17:48
Умер автор слов гимна Петербурга Олег ЧупровОбщество, 17:46
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:39
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Центробанк установил курс доллара США на 11 марта на уровне 88,39 рубляИнвестиции, 17:39
Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операцииПолитика, 17:31
При столкновении судна с танкером в Северном море пострадали 32 человекаОбщество, 17:29
Индекс РТС в феврале показал лучший результат за 10 летИнвестиции, 17:25
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
В Томской области домашняя такса насмерть загрызла спящего младенцаОбщество, 17:09
МИД Ирана вызвал посла Швеции из-за критики смертного приговора ученомуПолитика, 17:08