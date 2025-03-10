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Военная операция на Украине ,  
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Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что мужчина умер от полученных травм до приезда кареты скорой помощи.

Житель Белгородской области пострадал при взрыве мины «колокольчик»
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Фото:Павел Колядин / ТАСС

Губернатор регулярно сообщает об атаках беспилотников ВСУ на область. Так, 8 марта дроны ВСУ атаковали село Орловка и ударили по движущемуся автомобилю, в результате местный житель получил ранение.

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывные устройства на частные дома. В двух зданиях выбиты окна, заборы получили повреждения. Кроме того, осколки повредили легковой автомобиль.

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Теги
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Белгородская область смерть Вячеслав Гладков Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Житель Белгородской области пострадал при взрыве мины «колокольчик»
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Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника
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Гладков сообщил об атаке украинских дронов на Белгород
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