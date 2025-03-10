Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что мужчина умер от полученных травм до приезда кареты скорой помощи.

Губернатор регулярно сообщает об атаках беспилотников ВСУ на область. Так, 8 марта дроны ВСУ атаковали село Орловка и ударили по движущемуся автомобилю, в результате местный житель получил ранение.

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывные устройства на частные дома. В двух зданиях выбиты окна, заборы получили повреждения. Кроме того, осколки повредили легковой автомобиль.