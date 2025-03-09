 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Житель Белгородской области пострадал при взрыве мины «колокольчик»

Житель Белгородской области пострадал при взрыве мины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

В городе Шебекино Белгородской области мужчина пострадал от детонации мины «колокольчик», сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями ног. Для дальнейшего лечения скорая помощь доставит мужчину в городскую больницу № 2 Белгорода, уточнил губернатор.

По его словам, в жилом доме пострадавшего выбиты стекла, также был поврежден легковой автомобиль на территории его домовладения.

Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника
Политика

В тот же день в Шебекино беспилотник атаковал парковку одного из предприятий, повреждения получили четыре автомобиля. Другой дрон атаковал фермерское хозяйство в поселке Дальний Валуйского округа. Там повреждено производственное помещение.

В ночь на 9 марта над Белгородской областью сбили 52 дрона, сообщили в Минобороны. Всего в эту ночь над российскими регионами сбили 88 беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника
Политика
Два мирных жителя пострадали при обстреле в Белгородской области
Политика
Гладков сообщил об атаке украинских дронов на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Шестеро россиян выиграли более чем по ₽16,6 млн в лотерее к 8 МартаОбщество, 14:23
В России начнут отмечать День архитектораОбщество, 13:57
DM узнала об идее Британии создать группу по обмену разведдаными с КиевомПолитика, 13:55
Халили с отрывом в 1,6 секунды выиграл масс-старт в финале Кубка РоссииСпорт, 13:45
«Перейру ограбили». Что говорят эксперты о победе Анкалаева в UFCСпорт, 13:40
Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам газопереработкиПолитика, 13:37
Уоллес призвал оценить зависимость Британии и ЕС от США в оборонеПолитика, 13:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 13:30
Российского призера ЧЕ по борьбе отстранили на основании базы РодченковаСпорт, 13:29
Футболисты «Зенита» поддержали Вендела после расистского скандалаСпорт, 13:23
Житель Белгородской области пострадал при взрыве мины «колокольчик»Политика, 13:20
Минобороны сообщило о взятии под контроль Константинополя в ДНРПолитика, 13:11
В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасовОбщество, 13:05
Конгрессвумен предложила отправить на фронт проукраинских активистовПолитика, 13:01