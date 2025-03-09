Житель Белгородской области пострадал при взрыве мины «колокольчик»
В городе Шебекино Белгородской области мужчина пострадал от детонации мины «колокольчик», сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями ног. Для дальнейшего лечения скорая помощь доставит мужчину в городскую больницу № 2 Белгорода, уточнил губернатор.
По его словам, в жилом доме пострадавшего выбиты стекла, также был поврежден легковой автомобиль на территории его домовладения.
В тот же день в Шебекино беспилотник атаковал парковку одного из предприятий, повреждения получили четыре автомобиля. Другой дрон атаковал фермерское хозяйство в поселке Дальний Валуйского округа. Там повреждено производственное помещение.
В ночь на 9 марта над Белгородской областью сбили 52 дрона, сообщили в Минобороны. Всего в эту ночь над российскими регионами сбили 88 беспилотников.
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