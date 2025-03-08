Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Орловка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

БПЛА ударил по движущемуся автомобилю, в результате местный житель получил ранение.

«Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков.

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывные устройства на частные дома. В двух зданиях выбиты окна, заборы получили повреждения. Кроме того, осколки повредили легковой автомобиль.

Ранее в Миобороны сообщили, что в ночь на 8 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России. В частности, 26 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному над Ленинградской и Ярославской областями.

В ночь на 7 марта над Белгородской областью сбили два дрона.