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Военная операция на Украине ,  
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Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Орловка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

БПЛА ударил по движущемуся автомобилю, в результате местный житель получил ранение.

«Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков.

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывные устройства на частные дома. В двух зданиях выбиты окна, заборы получили повреждения. Кроме того, осколки повредили легковой автомобиль.

Минобороны сообщило о перехвате 43 украинских дронов
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Ранее в Миобороны сообщили, что в ночь на 8 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России. В частности, 26 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному над Ленинградской и Ярославской областями.

В ночь на 7 марта над Белгородской областью сбили два дрона.

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Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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