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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники начали использовать детей для кражи денег со счетов родителей

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Как защититься от мошенников
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Телефонные мошенники стали использовать детей для кражи денежных средств с банковских счетов их родителей, число подобных атак увеличилось в пять раз за последние два месяца.

Об этом узнали специалисты ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6 (есть в распоряжении РБК).

Так, в феврале 2025 года специалисты выявили около 600 случаев подобных атак — это почти в пять раз больше, чем за декабрь 2024 года. Средняя сумма ущерба от мошеннических махинаций составила 80 тыс. руб., а возраст детей варьируется от десяти до 14 лет.

Для начала мошенники устанавливают контакт с детьми. Чаще всего они знакомятся в игровых чатах, но также распространены случаи звонков через мессенджеры, например, якобы от службы доставки.

Целью злоумышленников является получение доступа к личному кабинету онлайн-банка родителей. Отличительной особенностью подобного сценария является то, что мошенники проводят подобные атаки ночью, когда взрослые спят.

Аферисты просят детей приложить палец родителя к телефону для входа в приложение банка или требуют подсмотреть пароль, а затем просят выполнить денежный перевод. Чтобы заставить ребенка, преступники могут запугивать его и шантажировать, предупреждают эксперты.

Для того чтобы защитить своего ребенка от мошеннической схемы, специалисты компании советуют:

  • разговаривать с детьми о кибербезопасности;
  • установить родительский контроль на гаджет ребенка;
  • объяснить ребенку, как вести себя в онлайн-играх;
  • учить детей распознавать признаки мошенничества;
  • объяснить ребенку, чем опасно общение с незнакомцами;
  • обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка.

МВД рассказало о схеме мошенничества с «Пушкинской картой»
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, жертвами которой становятся подростки. Злоумышленники обещают поделиться инструкцией по выводу средств с «Пушкинской карты», но требуют взамен небольшую плату. Однако инструкции в итоге не срабатывают.

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Теги
мошенники банковские счета кража денег
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