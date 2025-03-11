Мошенники начали использовать детей для кражи денег со счетов родителей
Телефонные мошенники стали использовать детей для кражи денежных средств с банковских счетов их родителей, число подобных атак увеличилось в пять раз за последние два месяца.
Об этом узнали специалисты ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6 (есть в распоряжении РБК).
Так, в феврале 2025 года специалисты выявили около 600 случаев подобных атак — это почти в пять раз больше, чем за декабрь 2024 года. Средняя сумма ущерба от мошеннических махинаций составила 80 тыс. руб., а возраст детей варьируется от десяти до 14 лет.
Для начала мошенники устанавливают контакт с детьми. Чаще всего они знакомятся в игровых чатах, но также распространены случаи звонков через мессенджеры, например, якобы от службы доставки.
Целью злоумышленников является получение доступа к личному кабинету онлайн-банка родителей. Отличительной особенностью подобного сценария является то, что мошенники проводят подобные атаки ночью, когда взрослые спят.
Аферисты просят детей приложить палец родителя к телефону для входа в приложение банка или требуют подсмотреть пароль, а затем просят выполнить денежный перевод. Чтобы заставить ребенка, преступники могут запугивать его и шантажировать, предупреждают эксперты.
Для того чтобы защитить своего ребенка от мошеннической схемы, специалисты компании советуют:
- разговаривать с детьми о кибербезопасности;
- установить родительский контроль на гаджет ребенка;
- объяснить ребенку, как вести себя в онлайн-играх;
- учить детей распознавать признаки мошенничества;
- объяснить ребенку, чем опасно общение с незнакомцами;
- обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка.
Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества, жертвами которой становятся подростки. Злоумышленники обещают поделиться инструкцией по выводу средств с «Пушкинской карты», но требуют взамен небольшую плату. Однако инструкции в итоге не срабатывают.
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