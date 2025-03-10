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ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался по телевидению, содержалась привлекательная для потребителей информация о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также о кешбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок кредитной картой Сбербанка на маркетплейсе «Мегамаркет».

ФАС опровергла информацию об ограничении числа ПВЗ Ozon и Wildberries
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Другие сведения приводились в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала Сбербанку предписание об устранении нарушения. Также компании был назначен штраф.

В феврале 2025 года в ФАС заявили, что реклама банковских вкладов «под 24% годовых» вводит россиян в заблуждение. В ведомстве сообщили, что совместно с Банком России намерены разработать для банков рекомендации по рекламе вкладов, чтобы побороть практику некорректного продвижения таких продуктов.

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Теги
ФАС реклама кредитные карты Сбербанк
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