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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался по телевидению, содержалась привлекательная для потребителей информация о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также о кешбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок кредитной картой Сбербанка на маркетплейсе «Мегамаркет».



Другие сведения приводились в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала Сбербанку предписание об устранении нарушения. Также компании был назначен штраф.

В феврале 2025 года в ФАС заявили, что реклама банковских вкладов «под 24% годовых» вводит россиян в заблуждение. В ведомстве сообщили, что совместно с Банком России намерены разработать для банков рекомендации по рекламе вкладов, чтобы побороть практику некорректного продвижения таких продуктов.