ФАС опровергла информацию об ограничении числа ПВЗ Ozon и Wildberries

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Информация об ограничении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon и Wildberries в городах России не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что 20 февраля 2025 года подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) при правительственной комиссии по проведению административной реформы поручила ФАС проработать новые антимонопольные требования к маркетплейсам.

Антимонопольный орган направит в правительство предложения по установлению специальных требований к посредническим цифровым платформам, чтобы повысить прозрачность отношений между маркетплейсами и продавцами, добавили в ФАС. Ведомство также определит критерии «крупных платформ», на которые такие требования будут распространяться.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций ФОИВ, сообщила, что ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества ПВЗ и размера инвестиций в скидки и акции.