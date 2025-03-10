Петросян рассказал о своем состоянии и планах после выписки из больницы

Народный артист РСФСР Евгений Петросян записал видеообращение в Telegram, в котором рассказал о своем состоянии и планах после выписки из больницы.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке «Петросян Шоу», — сказал он.

Юморист попал в больницу в субботу, 8 марта. Позднее его супруга подтвердила эту информацию, но опровергла сообщения о том, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии. По данным РЕН ТВ, у артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Накануне его выписали.

Петросяну 79 лет. Среди наиболее известных передач, в которых участвовал юморист, — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».