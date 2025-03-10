 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Петросян рассказал о своем состоянии и планах после выписки из больницы

Народный артист РСФСР Евгений Петросян записал видеообращение в Telegram, в котором рассказал о своем состоянии и планах после выписки из больницы.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке «Петросян Шоу», — сказал он.

Петросяна выписали из больницы
Общество
Евгений Петросян

Юморист попал в больницу в субботу, 8 марта. Позднее его супруга подтвердила эту информацию, но опровергла сообщения о том, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии. По данным РЕН ТВ, у артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Накануне его выписали.

Петросяну 79 лет. Среди наиболее известных передач, в которых участвовал юморист, — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Евгений Петросян народный артист госпитализация
Евгений Петросян фото

Евгений Петросян

артист, юморист, телеведущий
16 сентября 1945 года
Материалы по теме
Петросяна выписали из больницы
Общество
Жена Петросяна рассказала о состоянии попавшего в больницу юмориста
Общество
В Instagram попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 Марта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Путин поручил помочь участникам военной операции открывать бизнесПолитика, 16:27
Как горят столкнувшиеся в Северном море танкер и корабль. ВидеоОбщество, 16:26
ЦБ назвал самые доходные рублевые активы в феврале 2025 годаИнвестиции, 16:21
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
«Удачи всем, кто пытается ее догнать»: критики оценили Mayhem Леди ГагаLife, 16:19
В Чечне назвали необоснованной блокировку TelegramОбщество, 16:18
Спрос на кипрское вино из поэм Гомера упал без туристов из РоссииВино, 16:14
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной картыФинансы, 16:11
Нефтяной танкер загорелся после столкновения у берегов БританииОбщество, 16:11
Въехавший в остановку в Казани ранее употреблял психотропные веществаОбщество, 16:08
Сборная России проведет товарищеский матч со 174-й командой мираСпорт, 16:08
Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» ХахалевойПолитика, 16:06
Россияне впервые за полгода перешли к чистым покупкам валютыФинансы, 16:04
Включивший порноролик на уроке учитель уволилсяОбщество, 16:03