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Жена Петросяна рассказала о состоянии попавшего в больницу юмориста

Жена Петросяна Брухунова опровергла сообщения, что артист попал в реанимацию
Евгений Петросян
Евгений Петросян (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила госпитализацию артиста, но опровергла сообщения, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии.

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, — фейк. <...> К Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации», — сказала она на видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). По словам Брухуновой, «все в штатном режиме».

Евгения Петросяна госпитализировали
Общество
Евгений Петросян

Ранее РЕН ТВ сообщил, что 79-летний Петросян был госпитализирован в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением и его положили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Евгений Петросян родился в Баку 16 сентября 1945 года. В 1961 году, после окончания школы, переехал в Москву и начал учебу во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства (ВТМЭИ). В 1962 году Петросян стал выступать как конферансье, но под псевдонимом Евгений Петров.

В 1975 году артист создал сольную программу «Монологи». Она положила начало будущему Театру эстрадных миниатюр, который появился в 1979 году (сейчас — Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна при Москонцерте).

В 1994 году появилась авторская телепередача Петросяна — «Смехопанорама», которая выходила в эфир около 25 лет. Еще одна известная телепередача Петросяна — театр «Кривое зеркало» — выходила с 2002 по 2013 год.

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Евгений Петросян фото

Евгений Петросян

артист, юморист, телеведущий
16 сентября 1945 года
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