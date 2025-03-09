Петросяна выписали из больницы

Евгений Петросян (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, которого госпитализировали накануне, выписали из больницы, его состояние стало стабильным, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, а также собеседник ТАСС, близкий к окружению артиста.

По словам последнего, артист чувствует себя хорошо. РБК обратился за комментарием к Петросяну и его жене Татьяне Брухуновой.

Юморист попал в больницу в субботу, 8 марта. Позднее его супруга подтвердила эту информацию, но опровергла сообщения в СМИ о том, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии.

Петросяну 79 лет. Среди наиболее известных передач юмориста — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».