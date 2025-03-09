 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Петросяна выписали из больницы

Евгений Петросян
Евгений Петросян (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, которого госпитализировали накануне, выписали из больницы, его состояние стало стабильным, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, а также собеседник ТАСС, близкий к окружению артиста.

По словам последнего, артист чувствует себя хорошо. РБК обратился за комментарием к Петросяну и его жене Татьяне Брухуновой.

Жена Петросяна рассказала о состоянии попавшего в больницу юмориста
Общество
Евгений Петросян

Юморист попал в больницу в субботу, 8 марта. Позднее его супруга подтвердила эту информацию, но опровергла сообщения в СМИ о том, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии.

Петросяну 79 лет. Среди наиболее известных передач юмориста — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Евгений Петросян Больница новости
Евгений Петросян фото

Евгений Петросян

артист, юморист, телеведущий
16 сентября 1945 года
Материалы по теме
Жена Петросяна рассказала о состоянии попавшего в больницу юмориста
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали
Общество
В Instagram попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 Марта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
ЦИК Румынии отклонил заявку Джорджеску на участие в выборах президентаПолитика, 21:56
Число жертв столкновений в Сирии превысило 1 тыс. человекПолитика, 21:42
Петросяна выписали из больницыОбщество, 21:34
«Спартак» проиграл «Рубину» в матче РПЛ с двумя удалениямиСпорт, 21:33
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Маск назвал главу МИД Польши маленьким человеком после слов о StarlinkПолитика, 21:11
Голы Мбаппе и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Райо Вальекано»Спорт, 20:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сборная Норвегии призналась в читерстве с экипировкой на домашнем ЧМСпорт, 20:53
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Соседние с Сирией страны объявили об операции против ИГПолитика, 20:26
Рубио посоветовал Польше сказать спасибо за Starlink у УкраиныПолитика, 20:18
СК возбудил дело из-за ракетного удара ВСУ по рынку в Херсонской областиПолитика, 20:17
Минобороны сообщило об освобождении двух сел и хутора в Курской области⁠Политика, 20:14
Иран отказался обсуждать сворачивание ядерной программы страныПолитика, 19:58