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Петросяна выписали из больницы
Евгений Петросян
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, которого госпитализировали накануне, выписали из больницы, его состояние стало стабильным, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, а также собеседник ТАСС, близкий к окружению артиста.
По словам последнего, артист чувствует себя хорошо. РБК обратился за комментарием к Петросяну и его жене Татьяне Брухуновой.
Юморист попал в больницу в субботу, 8 марта. Позднее его супруга подтвердила эту информацию, но опровергла сообщения в СМИ о том, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии.
Петросяну 79 лет. Среди наиболее известных передач юмориста — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».
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