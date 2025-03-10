После наезда легковушки на остановку в Казани возбудили уголовное дело

Фото: Станислав Шемелов / Бизнес Online / ТАСС

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Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на автобусную остановку в Казани, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления МВД по Татарстану.

Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 11:00 по местному времени (совпадает с московским) на остановке «Улица Калинина». По данным полиции, водитель арендованного «Москвича» совершил наезд на людей, когда пытался объехать автобус, который остановился для высадки пассажиров.

В результате ДТП пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы, в том числе один ребенок.

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса. Водителю легковушки грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает издание «Бизнес-онлайн», за рулем находился 30-летний Евгений К.

В конце февраля в Санкт-Петербурге автобус столкнулся с несколькими автомобилями, вылетел на тротуар и врезался в остановку. В результате ДТП погибла женщина. После произошедшего было также возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения.