В Санкт-Петербурге автобус протаранил остановку и сбил насмерть женщину

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В Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы автобус столкнулся с несколькими автомобилями и врезался в остановку. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Авария произошла 28 февраля около 15:20. По предварительным данным, водитель автобуса, следующего по маршруту № 147, по неустановленной причине не справился с управлением, столкнулся с семью автомобилями и вылетел на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре. Точное количество пострадавших уточняется.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

23 января 2024 года в Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей.

Авария произошла около 14:00 по местному времени в Октябрьском районе на 88-м километре трассы Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате столкновения легкового автомобиля Hyundai IX 35 и автобуса ПАЗ последний опрокинулся набок.

По пути в больницу от полученных травм скончался 10-летний ребенок. В тяжелом состоянии был госпитализирован мальчик 2015 года рождения.