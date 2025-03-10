Новое приложение Россельхозбанка «Учет надоев» исчезло из AppStore

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из AppStore пропало мобильное приложение «Учет надоя», которое Россельхозбанк запустил вместо предыдущей версии, удаленной из магазина в октябре 2024 года, убедились в редакции РБК.

Банк представил новый сервис 5 марта. В описании приложения говорилось, что его разработали для упрощения процесса контроля и учета молока на фермах. «Учет надоя», как заявил Россельхозбанк, помогает фермерам и сотрудникам молочных хозяйств следить за ежедневными показателями, анализировать продуктивность коров и эффективно управлять производственными процессами.

Как сообщил Россельхозбанк, сервис должен был позволить новым клиентам оставаться на связи с банком, а также использовать все сервисы на устройствах с iOS.

«Приложения, установленные ранее, продолжают работать в штатном режиме на всех устройствах с операционной системой iOS», — отметили тогда в пресс-службе банка.

В конце декабря 2022 года компания Apple уже удалила другое мобильное приложение Россельхозбанка из App Store в связи с западными санкциями.

Из AppStore также исчезли приложения Сбербанка, «Альфы», Т-банка, БКС, «АК Барса», Газпромбанка и других.