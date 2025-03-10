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Дело Улюкаева ,  
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Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Сюжет
Дело Улюкаева
Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Никулинский суд в Москве прекратил производство по ходатайству бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева о снятии с него судимости, следует из карточки дела на сайте суда.

Экс-глава Минэкономразвития попросил снять с него судимость в конце февраля. Суд должен был рассмотреть этот вопрос сегодня, 10 марта.

Адвокат Улюкаева пояснил, что его подзащитный принял решение отозвать ходатайство. Его слова приводит ТАСС.

Улюкаев попросил снять с него судимость
Политика
Алексей Улюкаев

Улюкаева задержали с поличным в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти». Глава нефтяной компании Игорь Сечин передал министру сумку с купюрами, а также корзинку с фирменными колбасками. Передача проходила под контролем ФСБ.

Взятка, по версии следствия, должна была стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день после задержания президент Владимир Путин снял Улюкаева с должности, которую тот занимал с 2013 года, в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года бывшего министра приговорили к восьми годам колонии. Он отрицал вину и называл себя «жертвой чудовищно жестокой провокации». Улюкаев отбывал наказание в колонии в Тверской области в течение пяти с половиной лет и в мае 2022 года досрочно вышел на свободу.

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Теги
Алексей Улюкаев судимость суд взятка Минэкономразвития
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