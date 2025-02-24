Улюкаев попросил снять с него судимость

В мае 2022 года бывший министр экономического развития досрочно вышел на свободу. Он отбывал наказание в колонии в Тверской области по делу о взятке в $2 млн с декабря 2017-го

Алексей Улюкаев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, досрочно освободившийся из колонии, где отбывал срок по делу о взятке, попросил суд снять с него судимость. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство Улюкаева о снятии с него судимости. Оно будет рассмотрено 10 марта», — сказали там.

Улюкаев отбывал наказание в колонии в Тверской области в течение пяти с половиной лет.

Его задержали в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» во время передачи ему $2 млн. Глава нефтяной компании Игорь Сечин передал Улюкаеву сумку с купюрами и корзинку с фирменными колбасками под контролем ФСБ. По версии следствия, взятка предназначалась за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день после задержания главы ведомства президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года бывшего министра приговорили к восьми годам колонии. Он отрицал свою вину и называл себя «жертвой чудовищно жестокой провокации». По его словам, он был уверен, что в сумке, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина, а не деньги.

В мае 2022 года Улюкаев досрочно вышел на свободу. В колонии он работал в библиотеке и читал заключенным лекции по экономике.