 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Улюкаева ,  
0 

Улюкаев попросил снять с него судимость

Экс-министр экономического развития Улюкаев попросил снять с него судимость
Сюжет
Дело Улюкаева
В мае 2022 года бывший министр экономического развития досрочно вышел на свободу. Он отбывал наказание в колонии в Тверской области по делу о взятке в $2 млн с декабря 2017-го
Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, досрочно освободившийся из колонии, где отбывал срок по делу о взятке, попросил суд снять с него судимость. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство Улюкаева о снятии с него судимости. Оно будет рассмотрено 10 марта», — сказали там.

Улюкаев отбывал наказание в колонии в Тверской области в течение пяти с половиной лет.

Его задержали в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» во время передачи ему $2 млн. Глава нефтяной компании Игорь Сечин передал Улюкаеву сумку с купюрами и корзинку с фирменными колбасками под контролем ФСБ. По версии следствия, взятка предназначалась за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». На следующий день после задержания главы ведомства президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.

«Ъ» узнал о приговоре защищавшей Улюкаева адвокату за хищение $1 млн
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В декабре 2017 года бывшего министра приговорили к восьми годам колонии. Он отрицал свою вину и называл себя «жертвой чудовищно жестокой провокации». По его словам, он был уверен, что в сумке, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина, а не деньги.

В мае 2022 года Улюкаев досрочно вышел на свободу. В колонии он работал в библиотеке и читал заключенным лекции по экономике.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Алексей Улюкаев судимость взятка
Материалы по теме
Улюкаев заявил о «двухконтурной» экономике России и похвалил Набиуллину
Политика
Улюкаев рассказал о «кайфе от жизни простого человека» после заключения
Политика
Улюкаев издаст книгу написанных в тюрьме стихов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Более 3 000 блинов испекут для гостей Panorama360 на МасленицуРБК Компании, 11:00
⁠В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня»Политика, 10:57
Синоптик спрогнозировал небольшое похолодание в Москве на этой неделеГород, 10:56
ЕС ввел санкции против Lenta и отключил 13 банков от SWIFT⁠Политика, 10:55
Лавров встретился с главой МИД ТурцииПолитика, 10:52
ЕС утвердил новый пакет санкций против России⁠Политика, 10:48
Вирусный успех не поможет вашему бизнесу. И вот почемуPro, 10:47
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Росреестр назвал регионы — лидеры по спросу на жилье со стороны москвичейНедвижимость, 10:44
Андреева в 17 лет стала лучшей теннисисткой России. Главные достиженияСпорт, 10:44
Эксперты назвали источники вирусов для кражи криптовалютФинансы, 10:42
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 10:42
Руководство ЕС прибыло в Киев в годовщину начала военной операции. ВидеоПолитика, 10:39
Крикет и онлайн: что нужно знать о рекламном рынке ИндииОтрасли, 10:39
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38