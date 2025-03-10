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Суд в Ярославле оправдал треш-стримера по делу об угрозах Мизулиной

Аслан Дурдиев в суде
Аслан Дурдиев в суде (Фото: Ярославский областной суд)

Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера Аслана Дурдиева невиновным по статье об угрозах убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, сообщает «РИА Новости».

В феврале 2024 года Мизулина рассказала в своем телеграм-канале о «неком треш-стримере Аслане из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека». Она добавила, что направила обращение в МВД с просьбой провести проверку. На следующий день Дурдиев в ходе своей онлайн-трансляции высказывал угрозы в адрес Мизулиной, сопровождая их ненормативной лексикой и оскорблениями.

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На треш-стримера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы до двух лет. По этой статье он был оправдан.

«Признать невиновным... по эпизоду угрозы убийством», — огласила судья.

Ранее в рамках административного дела по оскорблениям Дурдиев выплатил штраф в размере 10 тыс. руб.

Прокуратура также обвинила Дурдиева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до десяти лет. По данным следствия, 22 июня 2021 года в Ярославле Дурдиев избил 28-летнего местного жителя, сильно повредив ему лицо.

Прокуратура просила назначить Дурдиеву наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, однако судья назначила лишь пять месяцев исправительных работ. При этом она отметила, что вред, причиненный здоровью потерпевшего, квалифицируется как легкий, несмотря на изначальное обвинение в тяжком вреде.

В августе 2024 года Мизулина подала в суд на дизайнера Артемия Лебедева. В интервью Юрию Дудю он назвал деятельность Лиги безопасного интернета «инфотерроризмом». В октябре 2024 года адвокат Лебедева сообщил, что суд назначил экспертизу по этому делу и рассмотрение иска приостановлено на неопределенное время.

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Теги
стриминг блогеры Екатерина Мизулина Уголовный кодекс Ярославль
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