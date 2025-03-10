Суд в Ярославле оправдал треш-стримера по делу об угрозах Мизулиной

Аслан Дурдиев в суде (Фото: Ярославский областной суд)

Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера Аслана Дурдиева невиновным по статье об угрозах убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, сообщает «РИА Новости».



В феврале 2024 года Мизулина рассказала в своем телеграм-канале о «неком треш-стримере Аслане из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека». Она добавила, что направила обращение в МВД с просьбой провести проверку. На следующий день Дурдиев в ходе своей онлайн-трансляции высказывал угрозы в адрес Мизулиной, сопровождая их ненормативной лексикой и оскорблениями.

