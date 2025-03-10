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Общество ,  
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Shaman и Мизулина сообщили, что они пара

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина официально подтвердили свои отношения. Соответствующее заявление они сделали на концерте артиста, видео с мероприятия Мизулина выложила в своем телеграм-канале.

Shaman встретил Мизулину на сцене с букетом цветов. «Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, мы вместе», — сказал он, обращаясь к слушателям. После этого он спросил у Мизулиной, что она на это скажет. Та ответила «да». «Она сказала: «Да!» — объявил певец.

Молодые люди поцеловались, затем Shaman исполнил песню «Ты моя».

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Екатерина Мизулина

Shaman — певец, заслуженный артист России. Наиболее известен по песне «Я русский». Екатерина Мизулина — директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.

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Теги
Shaman Екатерина Мизулина отношения концерты
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