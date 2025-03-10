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В Новокуйбышевске на складе произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м

МЧС: в Новокуйбышевске загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В городе Новокуйбышевске в Самарской области произошел пожар на складе, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что на улице Молодогвардейской загорелся склад на площади 1,5 кв. м. Предварительно, при пожаре никто не пострадал.

На месте работают 87 сотрудников МЧС.

Новокуйбышевск расположен в 20 км к юго-западу от Самары.

В Химках загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В начале февраля пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Кировском районе Самары. Как сообщали в спасательном ведомстве, в одной из квартир на пятом этаже загорелись вещи, площадь возгорания составила 40 кв. м. Из дома эвакуировали 20 человек.

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Теги
Самарская область пожар МЧС склад
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