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Общество ,  
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В Самаре произошел пожар в многоэтажном доме

Фото: МЧС Самарской области
Фото: МЧС Самарской области

В многоэтажном жилом доме в Кировском районе Самары утром 7 февраля произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет. Подразделениями МЧС эвакуированы 20 человек, из них 8 детей», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в одной из квартир на пятом этаже горели домашние вещи, пожар удалось локализовать на площади 40 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 32 человека и 9 единиц техники, сообщили в управлении МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области РБК сообщили, что обеспечивается охрана общественного порядка на месте инцидента.

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Утром 1 января в Промышленном районе Самары загорелось общежитие, погибли два человека. Тогда в пожарно-специальной операции участвовали 120 специалистов и 30 единиц техники. Спасти удалось 40 человек, в том числе пятерых детей.

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