В Самаре произошел пожар в многоэтажном доме
В многоэтажном жилом доме в Кировском районе Самары утром 7 февраля произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«В результате пожара погибших и пострадавших нет. Подразделениями МЧС эвакуированы 20 человек, из них 8 детей», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что в одной из квартир на пятом этаже горели домашние вещи, пожар удалось локализовать на площади 40 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 32 человека и 9 единиц техники, сообщили в управлении МЧС.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области РБК сообщили, что обеспечивается охрана общественного порядка на месте инцидента.
Утром 1 января в Промышленном районе Самары загорелось общежитие, погибли два человека. Тогда в пожарно-специальной операции участвовали 120 специалистов и 30 единиц техники. Спасти удалось 40 человек, в том числе пятерых детей.
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