В Химках загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м

Пожар на площади 1,6 тыс. кв. м начался на складе с паллетами в микрорайоне Сходня в подмосковном городе Химки, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На месте работают 49 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на складе также обрушилась кровля на площади 800 кв. м.

Ранее в деревне Большое Буньково Московской области начался пожар на складе с пластиком. Огонь охватил площадь 9,5 тыс. кв. м. У здания также обрушилась кровля на площади 2,5 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники.