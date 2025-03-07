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В Химках загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м

Пожар на площади 1,6 тыс. кв. м начался на складе с паллетами в микрорайоне Сходня в подмосковном городе Химки, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На месте работают 49 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на складе также обрушилась кровля на площади 800 кв. м.

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Ранее в деревне Большое Буньково Московской области начался пожар на складе с пластиком. Огонь охватил площадь 9,5 тыс. кв. м. У здания также обрушилась кровля на площади 2,5 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники.

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Теги
Химки Московская область пожар МЧС
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