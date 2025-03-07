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На юге Москвы произошел пожар в многоквартирном доме

На юге Москвы произошел пожар в многоквартирном доме
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На Профсоюзной улице на юге Москвы произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.

Огонь вспыхнул на втором этаже дома 136 на улице Профсоюзная, площадь пожара составила 25 кв. м. В тушении пожара принимали участие 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники, сказано в сообщении.

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По данным телеграм-канала Shot, пожар устроила жительница квартиры на втором этаже. Накануне она поругалась со своей дочерью, а сегодня подожгла свою квартиру, закрыла дверь и ушла. Как пишет Shot, самостоятельно из подъезда выбрались десять человек, другим жильцам помогли спасатели МЧС.

Телеграм-канал также утверждает, что в результате пожара пострадали две девушки 20 лет и 67-летняя женщина, их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с диагнозом «отравление продуктами горения».

Квартира, где был пожар, сгорела дотла, поджигательница не пострадала.

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