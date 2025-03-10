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Политика ,  
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В Иране начались учения России, Ирана и Китая «Морской пояс»

Учения военно-морских сил России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2025» начались в иранском порту Чехбехар, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В ближайшие дни экипажи отработают в северной части Индийского океана задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, рассказали в ведомстве.

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«Морской пояс безопасности» проходит в седьмой раз, учения организовывает Иран. В этом году в них участвуют около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Россию представляют корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

Пекин для участия в маневрах направил эсминец и судно снабжения.

Цели учений — обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций, отметили в Минобороны.

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Теги
ВМФ Иран Россия Китай военные учения Минобороны
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