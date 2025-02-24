На Бали прошел финальный этап учений с участием российских кораблей

Финальный этап международных военных учений «Комодо-2025» с участием кораблей военно-морского флота (ВМФ) России завершился в районе индонезийского острова Бали. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что в учениях приняли участия более 20 военных судов различных государств. «ВМФ России представляли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Корабли вели поиск терпящего бедствие гражданского судна в заданных районах с проведением спасательной операции на воде, добавили в ведомстве. В учениях также был задействован палубный вертолет Ка-27ПС.

Торжественная церемония открытия учений прошла 16 февраля. Российскую делегацию возглавил заместитель Главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев. В учениях «Комодо-2025», организованном Военно-морскими силами Индонезии, также приняли участие наблюдатели из более чем 30 стран.