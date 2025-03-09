МИД Китая сообщил о совместных морских учениях с Россией и Ираном

Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения Security Link-2025 в этом месяце, сообщила пресс-служба Минобороны Китая.

В оборонном ведомстве уточнили, что учения придутся на начало-середину марта и пройдут в акватории у иранского порта Чабахар. По данным Минобороны, они направлены на «углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества» между сторонами.

Во время учений будут отрабатываться действия по атакам на морские цели, временным инспекциям и арестам, контролю ущерба, а также совместные поисково-спасательные операции.

Пекин для участия в маневрах направит эсминец и судно снабжения.

Ранее в феврале в районе индонезийского острова Бали прошел финальный этап международных военных учений «Комодо-2025» с участием кораблей военно-морского флота (ВМФ) России.

На нем российский флот представляли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.