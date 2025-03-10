Экс-президент Чехии заявил, что Трамп хочет добывать руду на Украине
Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, он хочет, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине. Об этом заявил экс-президент Чехии Милош Земан, его слова передает IDNES.cz.
«Я думаю, что Трамп — бизнесмен, и он действует как бизнесмен. <...> Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и все», — сказал Земан.
Он также добавил, что американский лидер прагматичен, его заботят США и их репутация, а Европа его «не волнует».
Подписание соглашения об украинских ресурсах ожидалось 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако на встрече в Белом доме произошла перепалка, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом и ничего не подписал.
После спора Зеленского с Трампом Белый дом решил приостановить поставки оружия Киеву. Украинский лидер после этого заверил, что готов подписать соглашение об украинских полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате». Он также пообещал, что он и его команда готовы «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». По данным CBS News, после перебранки Трамп теперь рассчитывает на «более масштабную и выгодную сделку» по украинским ресурсам.
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