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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Экс-президент Чехии заявил, что Трамп хочет добывать руду на Украине

Экс-президент Чехии Земан: Трамп хочет добывать руду на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, он хочет, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине. Об этом заявил экс-президент Чехии Милош Земан, его слова передает IDNES.cz.

«Я думаю, что Трамп — бизнесмен, и он действует как бизнесмен. <...> Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и все», — сказал Земан.

Он также добавил, что американский лидер прагматичен, его заботят США и их репутация, а Европа его «не волнует».

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Подписание соглашения об украинских ресурсах ожидалось 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако на встрече в Белом доме произошла перепалка, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом и ничего не подписал.

После спора Зеленского с Трампом Белый дом решил приостановить поставки оружия Киеву. Украинский лидер после этого заверил, что готов подписать соглашение об украинских полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате». Он также пообещал, что он и его команда готовы «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». По данным CBS News, после перебранки Трамп теперь рассчитывает на «более масштабную и выгодную сделку» по украинским ресурсам.

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Чехия Дональд Трамп Милош Земан Редкоземельные металлы полезные ископаемые Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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